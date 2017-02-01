Турецкие отели начали переходить на оплату рублями

Турецкие отели начали выставлять туроператорам цены за свои услуги в рублях. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает сетевое издание m24.ru.

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Кроме того, турецкий Denizbank, являющийся дочерней структурой Сбербанка, начал работать с рублями. В банкоматах компании по всей Турции теперь можно снять или положить наличные в российской валюте. В Denizbank россиянам отныне также предоставляют возможность взять рублевую ипотеку на срок до десяти лет или краткосрочный займ.

Кроме того, «дочка» Сбербанка и компания Mastercard готовятся к внедрению безналичного расчета в рублях в Турции. Таким образом, турфирмы в этой стране смогут выставлять цены в российской валюте за оказанные клиентам услуги.

В понедельник, 30 января, стало известно о планирующемся запуске системы оплаты рублями в Турции для россиян. Тогда же сообщалось, что Denizbank намерен выпускать российские платежные карты «Мир» на территории этого государства.

