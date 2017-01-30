WTF сообщил о планах дать россиянам возможность платить в Турции рублями

Сбербанк и его турецкая «дочка» Denizbank намерены в скором времени запустить систему оплаты рублями в Турции для россиян. Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирного туристического форума World Tourism Forum (WTF), поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 30 января.

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Такое заявление сделал председатель правления Denizbank Хакан Атеш, выступая на российском саммите WTF в Москве. По его словам, в настоящее время некоторые турецкие туроператоры уже готовы принимать оплату в рублях от клиентов из России. «Сейчас ведутся работы по внедрению этой системы в секторе туризма», — добавил Атеш.

Также в понедельник стало известно, что Denizbank запланировал эмиссию российских платежных карт «Мир» на территории Турции.

В августе 2016 года министр экономики Турции Нихат Зейбекчи говорил, что российским туристам позволят расплачиваться в его стране рублями. Аналогичные послабления будут введены и для турок в России, обещал тогда чиновник.

