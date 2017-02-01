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National Geographic сравнил Украину с Диким Западом

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Районы Украины, в которых ведется нелегальная добыча янтаря, напоминают Дикий Запад эпохи золотой лихорадки. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник, 31 января, в журнале National Geographic.

Издание описывает городок Дубровица, расположенный в Ровненской области на северо-западе Украины. «Город находится в самом сердце Дикого Запада Украины — тысячи гектаров разоренных сосновых и березовых лесов, где песчаные почвы скрывают янтарь на миллионы долларов. Как и при всякой золотой лихорадке, борьба за полудрагоценный камень сопровождается насилием: банды воюют за прибыльные участки, широко распространены слухи, что коррумпированные чиновники делят территории и контроль [над ними]», — утверждается в публикации.

Как отмечает National Geographic, в нелегальной добыче задействованы «десятки тысяч бедных селян». Начальник полиции Дубровицы Степан Царюк сравнил обстановку с разгулом гангстеров в Чикаго в 1920-х годах. «Город небольшой, но мафия здесь еще хуже», — заметил он.

В статье также рассказывается о том, как 15 января вооруженные автоматами и гранатами люди напали на посетителей кофейни в городе Олевск Житомирской области, убив одного человека и ранив еще семерых. В правоохранительных органах Украины случившееся назвали разборками между бандами, которые вымогают деньги у скупщиков янтаря.

В сентябре 2016 года в Ровненской области у поселка Клесов на полицейских напали около 200 неизвестных. По поступившему сигналу стражи порядка прибыли на место незаконной добычи янтаря, где на них набросились вооруженные палками и битами мужчины в масках.

В марте губернатор Ровненской области Виталий Чугунников обратился с просьбой к главе МВД ввести подразделения Национальной гвардии в область, чтобы остановить незаконную добычу янтаря. По разным оценкам, на северо-западе Украины нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря в год. Объем теневого рынка — 200-300 миллионов долларов.

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