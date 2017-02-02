Появилось видео «обстрелянного» украинского Ан-26

В сети опубликовано видео украинского военного самолета Ан-26, который был якобы обстрелян над Черным морем. Кадры съемок летательного аппарата на стоянке в четверг, 2 февраля, опубликовал телеканал «Звезда».

На видео запечатлен стоящий на стоянке самолет, отверстие в его обшивке, техники, которые осматривают повреждение, и двигатели.

В среду, 1 февраля, Министерство обороны России выразило официальный протест военному атташе Украины из-за действий самолета Ан-26, расцененных как провокация. В российском военном ведомстве отметили, что летательный аппарат на предельно низкой высоте совершил два облета вокруг российских буровых установок «Таврида» и «Крым-1» в Черном море.

В тот же день в Киеве заявили, что Ан-26 был обстрелян в морской экономической зоне Украины в районе Одессы из стрелкового оружия. В штабе Черноморского флота сообщили, что сотруднику подразделения охраны буровой платформы пришлось подать четыре световых сигнала, чтобы предотвратить возможную авиакатастрофу.