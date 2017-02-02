Случайный знакомый из соцсетей ограбил жительницу Балашихи на 700 тысяч рублей

В Подмосковье задержан приезжий из Тульской области, подозреваемый в ограблении местной жительницы на 727 тысяч рублей. Как сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах, потерпевшая познакомилась с предполагаемым преступником в соцсетях.

35-летняя жительница Балашихи рассказала полиции, что новый знакомый, представившийся ненастоящим именем Артур, был в ее квартире утром 19 января. При каких обстоятельствах он пришел в дом к потерпевшей, не уточняется. Угрожая ножом, мужчина связал хозяйку шейными платками. После этого он вынес из квартиры планшет, телефон, банковские карты и золотые украшения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере». 29-летний подозреваемый заключен под стражу.