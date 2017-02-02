Reuters узнал дату старта валютных операций ЦБ и Минфина

Банк России планирует начать покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 7 февраля. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к ЦБ.

«ЦБ отказался от комментариев, сославшись на неделю тишины перед заседанием совета директоров в пятницу (3 февраля — прим. «Ленты.ру»). Представитель Минфина пока не ответил на просьбу о комментарии», — пишет агентство.

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На Московской бирже 2 февраля в 16:05 мск доллар стоил 59,55 рубля (минус 58 копеек по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии), евро — 64,36 рубля (валюта подешевела на 36 копеек). Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 0,72 процента до 57,21 доллара за баррель.

В конце января финансовое ведомство объявило о начале операций по покупке или продаже иностранной валюты с февраля. Покупка планируется в объеме дополнительных нефтегазовых доходов при превышении фактической стоимости нефти заложенного в бюджет уровня 40 долларов за баррель. В случае падения цен ниже этой отметки валюту будут продавать.

Операции Минфина по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке могут ослабить рубль на один-пять процентов. Такой прогноз представили большинство из 18 опрошенных агентством Bloomberg экономистов.