Рублю предсказали ослабление на пять процентов

Операции Минфина по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке могут ослабить рубль на один-пять процентов. Такой прогноз представили большинство из 18 опрошенных агентством Bloomberg экономистов.

Пятая часть респондентов полагает, что курс национальной валюты может понизиться на 5-10 процентов, примерно столько же ожидают нейтрального эффекта.

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Действия Минфина помогут оградить Россию от колебаний нефтяных цен, стабилизировать финансовый сектор и поддержать его конкурентоспособность. Отвечать за этот процесс придется Центробанку, считает главный экономист «Ренессанс Капитал» в России Олег Кузьмин. «Экономика России станет более предсказуемой в среднесрочной перспективе, но сейчас это может оказать небольшой негативный эффект на курс рубля и размер процентной ставки», — сказал он.

В конце января газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минфин считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать валюту на 10 процентов.

26 января аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов заявил, что доллар укрепится на три-пять рублей из-за покупки валюты Банком России и Минфином.

За день до этого российское финансовое ведомство объявило о начале валютных интервенций с февраля 2017 года.