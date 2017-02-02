В ЦБ рассказали о копеечном ущербе от кибератак

Ущерб российской банковской системы от действий хакеров характеризуется пропорцией пять копеек украденных средств на одну тысячу рублей. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев, сообщает Rambler News Service.

«За последний период мы явно видим сокращение количества покушений на хищение денег, которые пытаются вывести», — сказал Сычев.

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По его словам, статистика с хищением денег в России выглядит существенно лучше зарубежной, где уровень составляет девять центов на 100 долларов. «Даже если вы посчитаете по курсу, вы увидите, что за пределами России ситуация с хищениями обстоит гораздо хуже, чем у нас», — подчеркнул представитель ЦБ.

В декабре 2016 года Сычев сообщил, что суммарные потери российских банков и их клиентов от интернет-мошенников с начала прошлого года составили два миллиарда рублей.

2 декабря ФСБ сообщила о подготовке к масштабной кибератаке на российскую финансовую систему.