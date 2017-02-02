При обстреле украинской армией Донецка пострадали два мирных жителя

В Донецке во время обстрела Киевского района города подразделениями украинских силовиков двое мирных жителей получили ранения. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил глава районной администрации Валентин Левченко, передает Донецкое агентство новостей.

«Накануне около 20:30 в Киевском районе были ранены двое мужчин: 1957 и 1973 года рождения», — сказал Левченко. По его словам, оба пострадавших были доставлены в больницу.

1 февраля Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в результате боевых действий в районе Авдеевки под Донецком более 17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей, остались без света, воды и отопления. В организации призвали стороны конфликта предоставить «безопасный доступ для незамедлительного ремонта поврежденной инфраструктуры водоснабжения и электросетей, чтобы предотвратить дальнейшие страдания людей».

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В тот же день губернатор Донецкой области (территории, подконтрольной киевским властям) Павел Жебривский сообщил о начале переговоров об установлении «режима тишины» в районе Авдеевки для проведения там ремонтных работ. По его словам, временное перемирие предполагается объявить в четверг, 2 февраля.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы Донецка.