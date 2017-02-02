В ЮНИСЕФ оценили последствия боевых действий в районе Авдеевки

В результате боевых действий в районе Авдеевки под Донецком более 17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей, остались без света, воды и отопления. Об этом говорится в сообщении Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в среду, 1 февраля.

Речь идет об атаках, совершенных 29 и 30 января. В организации призвали стороны конфликта предоставить «безопасный доступ для незамедлительного ремонта поврежденной инфраструктуры водоснабжения и электросетей, чтобы предотвратить дальнейшие страдания людей».

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Кроме того, как уточняется, из-за обострения ситуации закрылись шесть школ и четыре детских сада.

1 февраля губернатор Донецкой области (территории, подконтрольной киевским властям) Павел Жебривский сообщил о начале переговоров об установлении «режима тишины» в районе Авдеевки для проведения там ремонтных работ. По его словам, временное перемирие предполагается объявить в четверг, 2 февраля.

Также стало известно, что стороны конфликта в Донбассе согласились отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения к 5 февраля.

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Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы Донецка. В самопровозглашенной Донецкой народной республике уточнили, что боевые действия в Донбассе идут на линии соприкосновения протяженностью несколько десятков километров.

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что украинская армия несет тяжелые потери, пытаясь прорвать позиции ополчения. По его данным, силовики потеряли свыше 200 человек убитыми и ранеными. Представитель Киева признал, что украинская армия предприняла попытку наступления в Донбассе.