Не помещавшаяся в кресло самолета австралийка сбросила 54 килограмма

Жительница австралийского штата Виктория сбросила 54 килограмма после того, как не смогла сесть в кресло на борту самолета. Об этом пишет Daily Mail.

Талита Роджерс (Talitha Rogers) страдала от лишнего веса с 12 лет, когда у нее установили синдром раздраженного кишечника. По словам девушки, она не могла перестать есть из-за ненависти к самой себе.

В январе 2016 года Роджерс весила 130 килограммов. Девушка попала в неприятную ситуацию во время полета в Европу и после случившегося решила бороться с ожирением. «Я поняла, что никто не должен так жить», — сказала она. Австралийка села на диету и начала заниматься в тренажерном зале. Она ежедневно следила за своим питанием и постепенно приучила себя к физической активности.

— Daily Mail Femail (@Femail) 02 февраля 2017, 03:09

Теперь 24-летняя девушка ведет собственные занятия для желающих сбросить лишний вес. Она создала страницу по персональному тренингу Vibrant Healthy Living в Facebook и консультирует подопечных. «Я хочу помогать людям, которых больше некому поддержать», — сказала она.

В сентябре 2016-го сообщалось, что жительница австралийского города Перт похудела на 70 килограммов после того, как увидела себя в костюме супергероини. 37-летняя Кэйси Гэммел (Casey Gemmell), которая всегда увлекалась комиксами, поправилась до 159 килограммов после родов.