Меркель призвала Эрдогана к соблюдению демократических норм

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана соблюдать демократические нормы. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции во время визита в Анкару, сообщает Reuters.

«Во времена глубоких политических потрясений нужно сделать все, чтобы защитить принцип разделения властей, свободу слова и политическое многообразие», — констатировала Меркель. «Оппозиция — это часть демократии», — добавила она.

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Таким образом немецкий политик ответила на вопрос об опасениях относительно попыток подавления инакомыслия в Турции.

15 июля 2016-го в Турции произошла попытка военного мятежа, который был подавлен. В результате столкновений погибли свыше 230 человек, еще более 2,1 тысячи получили ранения. После этого в стране начались массовые чистки в органах власти, государственного управления, судах, учреждениях сферы образования, армии и спецслужбах. Были закрыты более 130 СМИ, свыше 81 тысячи человек были отстранены от работы или уволены. 32 тысячи фигурантов дела о попытке мятежа находятся под стражей.

Параллельно в стране началась работа над проектом новой конституции, которая превращает страну в президентскую республику и резко усиливает властные полномочия нынешнего главы государства. 21 января изменения в основной закон страны были одобрены парламентом Турции.