Впервые определены координаты всех атомов крупной частицы

Физики из США и Великобритании определили координаты всех атомов, составляющих пробную железо-платиновую наночастицу. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Американская ассоциация содействия развитию науки.

Всего специалистам удалось определить координаты более 6,5 тысячи атомов железа и 16,6 тысячи атомов платины, формирующих пробную наночастицу. Анализ показал, что, как правило, атомы расположены в пределах одного из девяти типов зерен, при этом большинство из наименьших частей химического элемента демонстрировало относительно регулярное расположение в центре зерен, а не у их поверхности.

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Расположение атомов ученым удалось определить методом электронной микроскопии, а также при помощи использования специального программного обеспечения, позволяющего восстановить трехмерную структуру наночастицы.

Определение положения в проводилось с целью выявления дефектов в наночастице, изготовленной из железа и платины. Их сплав, как полагают ученые, может служить перспективным материалом для нового поколения носителей информации и постоянных магнитов.