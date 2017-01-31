На Луне нашли «следы жизни»

Японские ученые обнаружили на Луне «следы жизни» — кислород из атмосферы Земли. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Специалисты проанализировали данные, полученные с японского спутника SELENE (Selenological and Engineering Explorer), который обнаружил в лунном реголите на глубине несколько микрон кислород.

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Последний начал попадать туда из атмосферы Земли примерно, как показали ученые, 2,5 миллиарда лет назад, как раз тогда, когда в атмосфере планеты впервые появилось значительное содержание кислорода.

Авторы исследования отмечают, что таким образом спутнику удалось сохранить древнюю материю Земли.

Спутник SELENE запущен 14 сентября 2007 года и прекратил свое существование 10 июня 2009 года. Аппарат стал вторым искусственным спутником Луны, запущенным Японией. В задачи миссии входило исследование происхождения спутника и строение его поверхности.