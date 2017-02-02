Вокзалы Франции решили оснастить экологичными уличными писсуарами

На Лионском вокзале в Париже установят два новых экописсуара для любителей справлять нужду на улице, пишет The Local. Если «уритротуары» (uritrottoir) окажутся эффективны, ими оснастят вокзалы по всей Франции.

Внешне новые уличные писсуары отличаются от обычных тем, что украшены живыми растениями и покрыты антивандальной краской (на них невозможно нарисовать граффити).

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Попадая внутрь, продукты жизнедеятельности будут смешиваться с щепками, опилками и соломой. Содержимое будет регулярно извлекаться и трансформироваться в компост. Проблему неприятного запаха решили с помощью угольного фильтра.

«Справление малой нужды на улице — большая проблема во Франции. Люди смеются, удивляются, но многие признают, что эту идею [экописсуары] стоит опробовать», — пояснил изобретатель «уритротуаров» Виктор Массип.

Как уточняет The Local, на улицах Парижа давно есть и обычные писсуары, но они оказались не в состоянии решить проблему pipi sauvage (справления нужды в неположенных местах).

Как именно будет оцениваться эффективность экописсуаров по сравнению с обычными уличными туалетами, не уточняется.