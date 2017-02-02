В Киеве арестовали унитазы и писсуары с корабля Януковича

Печерский районный суд Киева арестовал имущество корабля, оставшегося в резиденции бывшего президента страны Виктора Януковича в Межигорье и ранее использовавшегося в качестве плавучего ресторана. Об этом сообщается на официальном сайте Единого реестра судебных решений.

Согласно решению суда, арест наложен на само плавсредство, а также на все находящиеся на нем предметы интерьера и декора. В частности, в перечень входят сервизы и другие предметы кухонной утвари Versace, а также сантехнические приборы из туалетных комнат — унитазы, писсуары, биде и держатели для туалетной бумаги Villeroy&Boch.

10 января сообщалось об аресте хранящегося в Межигорье алкоголя Януковича. В списке значилось около тысячи бутылок дорогостоящих напитков, среди которых 100-летние вина, горилка «Рада Юбилейная 60 лет», водка «Партия регионов» и именной коньяк «Янукович».

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В июле 2016-го был наложен арест на оставшиеся в резиденции автомобили Януковича, часть которых относится к раритетным — зеленый «Виллис» 1943 года выпуска, несколько «ГАЗ-21» производства середины 60-х годов, две «М20» 1958 года выпуска и черный «ДКВ кабрио» 1938 года выпуска.

«Межигорье» находится в Киевской области. Комплекс на территории в 140 гектаров включает в себя теннисный корт, поле для гольфа, зоопарк, вертодром. Когда Янукович покинул страну, имение получило название «музей коррупции», туда стали водить экскурсии.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после насильственной смены власти, сопровождавшейся массовыми протестами в Киеве и других городах. Эти события получили название Евромайдан.