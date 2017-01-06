На Украине арестовали гаражи и корабль Януковича

Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает в пятницу, 6 января, издание «Украинские новости».

По его информации, по ходатайству прокуратуры, которое удовлетворил суд, аресту подлежат жилой дом, квартира, два гаража и два машиноместа в полуподземном паркинге, а также бриг — двухмачтовое судно с прямыми парусами — 2000 года постройки.

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В постановлении от 29 декабря 2016 года отмечается, что Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины в нарушение установленного Конституцией порядка, а также пособничестве в ведении агрессивной войны. Санкции по этим статьям предусматривают возможность применения дополнительного вида наказания в виде конфискации имущества, в связи с чем прокуратура попросила наложить на него арест.

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — насильственной смены власти, сопровождавшейся массовыми протестными акциями в Киеве и других городах, в ходе которых погибло 106 человек. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск.

Ранее уже сообщалось об аресте его имущества, в частности, автомобилей, часть которых относится к раритетным.