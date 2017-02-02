Сурок Тимка предсказал Украине безвизовый режим с Евросоюзом в 2017 году

Степной сурок Тимка, живущий на университетской биологической станции в Харьковской области, предсказал Украине затяжную, но теплую весну, а также визовую либерализацию с Евросоюзом (ЕС) в 2017 году. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Тень он свою не увидел. Поэтому весна будет теплая через шесть недель, а в феврале — еще морозы сильные», — пояснил предсказания сурка его хранитель Виктор Токарский. Он также сообщил, что грызуну пришлось сделать пророчество относительно предоставления Украине безвизового режима с ЕС. Из двух табличек, на которых было написано «безвиз в 2017 году» и «безвиз с отсрочкой», Тимка выбрал первую.

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19 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении Евросоюзом Украине безвизового режима должно быть принято в ближайшие недели.

В декабре 2016-го замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев отмечал, что страна до сих пор не получила безвизовый режим с Евросоюзом из-за позиции Франции. Он добавил, что не считает правильным называть конкретные сроки, когда безвизовый режим Киеву все-таки будет предоставлен, «чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую пищу пессимистам».

В конце октября того же года Порошенко утверждал, что документы о предоставлении Киеву безвизового режима с ЕС будут подписаны и ратифицированы Европарламентом до 24 ноября. К указанному сроку такое решение принято не было.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей.

День сурка ежегодно отмечают в США и Канаде 2 февраля. Во время праздника люди пытаются предсказать начало весны по поведению животного. Считается, что если сурок увидит тень и сразу же вернется в нору, то зима продлится еще шесть недель, если же из-за пасмурной погоды тени не будет и животное останется на поверхности, весна будет ранней.