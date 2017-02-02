Белый дом по ошибке включил в свои ряды шотландца

Шотландец Стив Бэннон из Великобритании случайно оказался в списке членов Белого дома в Twitter. Об этом сообщает Fox News.

Официальный аккаунт Белого дома сформировал отдельный список из пользователей, которые являются его сотрудниками или членами семьи президента. Юзера из Великобритании, вероятно, перепутали с его известным тезкой Стивом Бэнноном — главным советником американского президента Дональда Трампа.

В описании профиля значится, что он «шотландец, гордящийся британским происхождением», но это не остановило модераторов от добавления случайного человека в список избранных.

Бэннон был вынужден целый день отвечать на сообщения разгневанных американцев, которые критиковали решение Трампа включить политика в Совет национальной безопасности. По словам шотландца, это взбесило его насколько, что он установил в качестве обложки в своем профиле огромную надпись с призывом не путать Стивов.

Для большей убедительности в профиле появилась приписка: «Я не имею ничего общего с политикой США и не работаю в Белом доме».

Мужчина также организовал сбор средств, в котором призвал всех юзеров, спутавших его с американцем, пожертвовать деньги на занятия гольфом для его дочери.

Позднее Бэннона исключили из списка Белого дома.