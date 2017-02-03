С рэпера 50 Cent сняли статус банкрота после уплаты 22 миллионов долларов

В США закрыто дело о финансовой несостоятельности известного рэпера 50 Cent, и теперь он не считается банкротом. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает USA Today.

Такое решение принял федеральный суд в городе Хартфорд, штат Коннектикут, после того, как музыкант заплатил кредиторам более 22 миллионов долларов, из которых 8,7 миллиона долларов — его личные средства и еще 13,65 миллиона долларов — компенсация, полученная исполнителем по решению суда в деле о злоупотреблении служебным положением.

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О своем банкротстве 50 Cent объявил 15 июля 2015 года, сообщив, что у него осталось активов не более чем на 20 миллионов долларов, в том время как долгов накопилось на 36 миллионов долларов. За три дня до этого он проиграл суд о публикации им домашнего порно с участием Ластонии Левистон, которая требовала семь миллионов долларов компенсации.

50 Cent — сценический псевдоним, настоящее имя рэпера — Кертис Джеймс Джексон. Его творчество было отмечено рядом музыкальных наград, в 2010 году он получил престижную премию «Грэмми» за совместное с Eminem и Dr. Dre исполнение композиции Crack A Bottle. Помимо музыкального творчества, 50 Cent регулярно снимается в кино.