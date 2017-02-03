Депутат Рады высмеял Порошенко из-за анонсированного им референдума по НАТО

Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что Украина даже не подавала заявку на вступление в НАТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление президента страны Петра Порошенко о необходимости проведения в стране референдума по поводу членства в Североатлантическом альянсе.

«В сентябре прошлого года мне и Мустафе Найему (депутат Верховной Рады — прим. «Ленты.ру» ) удалось пообщаться с генсеком НАТО Столтенбергом во время конференции в Тбилиси», — написал парламентарий. По его словам, от него они узнали, что Украина даже не подавала заявку о присоединении к Плану действий по получению членства в НАТО.

По мнению Лещенко, плебисцит может быть частью предвыборной кампании украинского лидера. «Референдум перед выборами президента — классическая схема мобилизации избирателей и поляризации электората», — написал нардеп.

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2 февраля Порошенко подтвердил намерение провести референдум о вступлении страны в Североатлантической альянс. Он заявил, что четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16 процентов населения, а сейчас — 54 процента.

24 января сообщалось, что Украина в ближайшие годы не сможет стать членом НАТО, поскольку страны альянса не видят оснований для присоединения этой страны.

В декабре 2015 года Порошенко назвал вступление в Евросоюз и НАТО главной внешнеполитической целью Киева. По его словам, большинство населения поддержало курс на евроатлантическую интеграцию. При этом он отметил, что вопрос присоединения к Североатлантическому альянсу на Украине будет вынесен на всенародный референдум. Тогда он заявлял, что плебисцит может состояться не ранее чем через пять-шесть лет.