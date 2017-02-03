Пациентка отказалась обвинять подольского анестезиолога в насилии

Пациентка подольской больницы, сообщившая о надругательстве анестезиолога, написала заявление, в котором отказалась от обвинений. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

«Было проведено расследование, и пациентка сказала, что никто ее не трогал. Она написала заявление, что ее никто не насиловал, что она просто не хочет, чтобы он, врач, там работал», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя областного Минздрава, которые приводит ТАСС, между пациенткой и доктором произошел конфликт, «следствием которого и явилось обвинение в изнасиловании». В то же время источник в правоохранительных органах заявил агентству, что потерпевшая не меняла свои первоначальные показания.

30 января сообщалось о задержании анестезиолога-реаниматолога, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 43-летней пациентки. Как установило следствие, он приставал к женщине в ночь на 5 января во время дежурства в реанимационном отделении больницы. При этом мужчина был нетрезв. Пациентка не могла оказать ему сопротивление в силу беспомощности из-за своего физического состояния.

На следующий день стало известно о его аресте. Подозреваемый свою вину отрицает и утверждает, что дело сфабриковано. Телеканал «Москва 24» выяснил, что врач начинал карьеру в Татарстане, в марте 2016-го ему был вынесен приговор по нескольким эпизодам мошенничества, однако его амнистировали. С мая того же года он стал работать в подольской больнице. По данным kp.ru, доктор — уроженец Таджикистана, который несколько лет назад получил российское гражданство.

Женщина, к которой он якобы домогался, родом из Краснодарского края, работала экспедитором. Она попала в больницу с ожогами 45 процентов тела. Травмы женщина получила в результате пожара, возникшего во время ночевки в грузовой машине, в которой она ехала с мужем-дальнобойщиком. Пострадавшая рассказала, что когда врач стал ее трогать, она позвала медсестер, которые пришли к ней на помощь. Сведения о том, уволен ли медик из подольской клиники, разнятся.