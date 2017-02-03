Салат стал дефицитом в Великобритании

Британские магазины столкнулись с дефицитом салата, брокколи, баклажанов и кабачков из-за плохого урожая в Европе. Ретейлеры Tesco и Morrisons ввели ограничения на продажу салата айсберг, в Tesco дают не более трех кочанов в одни руки. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет The Telegraph.

Зимой Великобритания импортирует овощи из Испании, но и в этой стране наблюдаются проблемы с урожаем из-за непогоды. Нехватка продовольствия привела к появлению овощного черного рынка. Продукты здесь стоят в несколько раз дороже, чем в супермаркетах.

По данным издания, за коробку салата айсберг на черном рынке просят 50 фунтов вместо пяти (3700 и 370 рублей по текущему курсу).

2 февраля продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщила, что мировые цены на продовольствие достигли двухлетнего максимума.

Днем ранее участники сельскохозяйственного рынка предупредили, что в России в 2017 году может возникнуть дефицит риса.

Летом 2016 года британская газета The Guardian написала о том, что американцы выбрасывают столько же продуктов питания, сколько потребляют, несмотря на глобальную проблему голода и нищеты.

