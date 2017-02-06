Опубликован первый трейлер игры по «Апокалипсису сегодня»

Создатели грядущей игры по фильму «Апокалипсис сегодня» показали первый кинематографический трейлер, в котором отсутствуют кадры геймплея.

В конце января 2017 года разработчики запустили на площадке Kickstarter сбор средств на игру в жанре survival horror на основе фильма «Апокалипсис сегодня». Помимо этого, им удалось заручиться одобрением режиссера оригинальной картины Фрэнсиса Форда Копполы.

По состоянию на 6 февраля 2017 года создателям удалось собрать 163 тысячи долларов. До окончания кампании при этом осталось 18 дней. В качестве цели разработчики поставили сбор 900 тысяч долларов. В случае успеха они обещают выпустить игру на персональных компьютерах не раньше 2020 года.