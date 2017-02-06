Британское правительство обвинили в лицемерии при заключении оружейных сделок

Британская пресса обвинила правительство Соединенного Королевства в лицемерии при совершении оружейных сделок. Соответствующий материал опубликовала газета The Independent в понедельник, 6 февраля.

Как отмечает издание, власти продают оружие режимам, которые обвиняются в нарушении прав человека и международного гуманитарного законодательства. По словам министров, физически невозможно проанализировать и расследовать обвинения в тех случаях, когда в конфликт не вовлечена сама Британия. При этом правительство предлагает применять метод так называемого всеобъемлющего суждения, который, в частности, подразумевает, что страна, закупающая оружие, обещает не нарушать с его помощью нормы гуманитарного права.

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В свою очередь, правозащитники, требующие прекратить продажу вооружений совершающим военные преступления режимам (в частности, Саудовской Аравии), указывают, что определить факт нарушения ничуть не проще, чем расследовать уже имеющиеся обвинения.

Дело о законности продажи вооружений Эр-Рияду в ближайшее время рассмотрит Высокий суд Великобритании. Противники сделки, представленные организациями Amnesty International, Human Rights Watch и Oxfam, возлагают особые надежды на результаты расследования двух комиссий палаты общин: им удалось установить, что силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции неоднократно нарушали международное гуманитарное право во время интервенции в Йемене. В некоторых случаях саудовцы использовали оружие британского производства, в частности кассетные бомбы.