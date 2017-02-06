Российский кикбоксер Пашпорин сразится с итальянцем Петросяном за мировой титул

Российский кикбоксер, действующий чемпион мира по версии W5 Артем Пашпорин сразится с итальянцем Джорджио Петросяном. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Мир бокса», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Артем «Шпора» Пашпорин — талантливейший представитель нижегородской школы тайского бокса. Прежде чем стать обладателем пояса чемпиона мира по версии W5, Артем победил Космо Алешандре и Криса Нгимби. Соперником Артема станет легендарный представитель дивизиона средневесов Джорджио «Доктор» Петросян, который ранее признавался лучшим кикбоксером мира вне зависимости от весовых категорий», — говорится в пресс-релизе.

Ожиданиями от боя поделился российский боксер Александр Поветкин. «Джорджио Петросян — это легенда кикбоксинга, но Артему я советую не думать об этом и постараться показать все, на что он способен. Побеждает тот, кто усерднее тренируется, кто все отдает для победы и никогда не сдается», — сказал Поветкин.

W5 Grand Prix Kitek — традиционное ежегодное событие, посвященное памяти Юрия Ступенькова, который впервые в новейшей истории России инициировал и проводил международные турниры по правилам профессионального кикбоксинга. Гостями этих мероприятий становились легендарные бойцы и знаменитости со всего мира, такие как Чак Норрис, Дон «Дракон» Уилсон и Бэнни Уркидис.

W5 Grand Prix Kitek 2017 пройдет 18 февраля во дворце спорта «Динамо» (Крылатское).