Неизвестный искромсал топором начальника пожарной части в столице

В Москве на рабочем месте совершено нападение на начальника пожарной части, он доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в 5 февраля около 7:30 мск в здании 19-ой пожарной части на Ленинградском проспекте дежурные обнаружили своего 35-летнего начальника без сознания, со множественными резанными ранами груди, живота и шеи. Пострадавший немедленно был доставлен в больницу, где прооперирован. По словам врачей, он, ненадолго придя в сознание, сообщил, что на него напали по пути от метро на службу, и покушавшегося он не знает.

«Первые же результаты расследования опровергли эту версию — офицер пришел на службу в субботу утром, и с тех пор никуда не выходил. Но вечером к нему приехал мужчина, которого он представил старшим братом. Именно после его отъезда начальника пожарной части и обнаружили раненым», — рассказал источник «Ленты.ру». А в кабинете начальника части обнаружено оружие преступления — пожарный топорик со следами крови и отпечатками пальцев.

Он уточнил, что 37-летний старший брат, уроженец и житель города Кимры Тверской области, объявлен в розыск. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

14 декабря 2016 года в Смоленской области ранее судимый местный житель из автомата Калашникова расстрелял соседей, поджег два дома и открыл огонь по приехавшим пожарным. Три сотрудника МЧС были ранены, двоих из них врачам пришлось оперировать. Стрелявший покончил с собой.