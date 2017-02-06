Акробатка прыгнула в бассейн круизного лайнера с высоты 16 метров

Американская хай-дайвер Сесили Карлтон (Cesilie Carlton) прыгнула с высоты 16 метров в бассейн, расположенный на борту самого большого в мире круизного лайнера. Об этом пишет Daily Mail, публикующая соответствующее видео. Ролик снял коллега акробатки Сидни Браун (Sydney Brown).

Как пишет издание, Harmony of the Seas оснащен самым глубоким в мире бассейном по сравнению с другими пассажирскими лайнерами (глубина не уточняется). В нем регулярно проходят развлекательные представления Aqua Theater, в том числе с участием хай-дайверов.

Обычно артисты и спортсмены гастролируют на борту лайнера от шести до девяти месяцев, повторяя программу для новых путешественников. Всего Harmony of The Seas может принять почти 5,5 тысячи пассажиров.

Карлтон в 2015 году завоевала серебряную медаль по хай-дайвингу, представляя свою страну на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани.