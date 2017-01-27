Финское судно станет первым в мире использующим силу ветра круизным лайнером

Финский судоходный концерн Viking Line представит первое в мире пассажирское судно, которое будет двигаться с помощью ветра. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 27 января.

Круизный паром Viking Grace, курсирующий между финским портом Турку и Стокгольмом, будет использовать силу ветра с помощью технологии Rotor Sail Solution.

Материалы по теме Круизный роман Как полюбить Север, путешествуя по воде

Данный источник энергии будет применяться вместе с основным двигателем, работающем на сжиженном природном газе. Его расход при использовании Rotor Sail Solution сократится на 300 тонн в год.

На сэкономленном топливе паром может идти трое суток или более, в зависимости от погодных условий. Таким образом, Viking Grace станет еще более экологичным, отметили в компании. Подготовка к внедрению Rotor Sail Solution уже началась. Она завершится в 2018 году.

Паром Viking Grace был запущен в 2013 году. Он вмещает 2,8 тысячи пассажиров. На момент своего создания Viking Grace был объявлен самым чистым, с точки зрения экологии, пассажирским судном большой вместимости.