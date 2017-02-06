Моргана Фримена «клонировали» в рекламе Turkish Airlines

Известный американский актер Морган Фримен снялся в рекламе турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Видео с голливудским артистом в понедельник, 6 февраля, опубликовали в сообществе в Facebook Aviablogger.

В ролике Фримен запечатлен сидящим в салоне самолета. Он обращается к зрителям с речью, предлагая любителям путешествий воспользоваться услугами Turkish Airlines.

Затем камера отъезжает назад, показывая нескольких двойников 79-летнего актера на борту лайнера. В конце ролика можно увидеть Фримена, сидящего в кресле на заснеженной горе, а также на пляже.

