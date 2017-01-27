Роскошные интерьеры самолета арабского шейха сняли на видео

Видео: dailystar.co.uk

Интерьеры частного лайнера арабского шейха были запечатлены на видео. Об этом пишет британская газета Daily Star, опубликовавшая данный ролик.

На записи в салоне самолета можно увидеть несколько больших роскошных кресел, двуспальную кровать и телевизор на стене, которая, как уточняется, отделана золотом. Кроме того, отмечается, что на борту лайнера оборудованы два кинозала, большая ванная комната и душевая.

По информации издания, владельцем самолета является наследный принц Абу-Даби, шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян. Стоимость воздушного судна составляет почти 23 миллиарда долларов.