Единственный в России полностью брендированный самолет совершил первый рейс

Единственный в России самолет, фюзеляж которого полностью покрыт рекламой, выполнил свой первый рейс в четверг, 19 января. Об этом сообщает портал «Рамблер/Путешествия».

Лайнер авиакомпании «РусЛайн» долетел из московского аэропорта Домодедово до Ульяновска, после чего отправился в обратный путь. По данным онлайн-табло столичной авиагавани, он прибудет в пункт назначения в 14:15 мск.

На корпус Bombardier CRJ 200 нанесена реклама сервиса по бронированию отелей Hotels.com. В таком виде самолет будет перевозить пассажиров весь 2017 год.

В мае 2016 года лоукостер «Победа» начал брендировать свои воздушные суда на коммерческой основе. Один из лайнеров авиакомпании был назван «Вятским квасом» в честь одноименного напитка. Реклама появилась на фюзеляже самолета.