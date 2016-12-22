Созданный российской авиакомпанией планетоход сняли на видео

Видео: S7 Airlines / YouTube

Российская авиакомпания S7 Airlines опубликовала на официальном сайте видео с созданным ей планетоходом Earth7 для исследования Земли.

Дистанционно управляемый аппарат был разработан с участием робототехников, программистов, конструкторов и других специалистов. S7 запустила машину 8 декабря.

Центр управления планетохода располагается в Москве. Куда именно была отправлена машина, не уточняется. Как заявили в S7, она «находится в одном из уникальных мест Земли». Управлять Earth7 можно при помощи специального устройства, которое надевается на руку.

