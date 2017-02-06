Военные объявили о переносе военно-морского салона МВМС в Кронштадт

Международный военно-морской салон (МВМС) с 2017 года будет проводиться в Кронштадте. Об этом заявил глава пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов, передает ТАСС.

Мугинов добавил, что в Кронштадте будет оборудован военно-морской сектор парка культуры и отдыха «Патриот», основная часть экспозиции которого развернута в Подмосковье.

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На сайте МВМС «Ленте.ру» не удалось обнаружить упоминаний Кронштадта как места проведения VIII Международного военно-морского салона (28 июня — 2 июля 2017 года). Действующая схема экспозиции на 2017 год, размещенная там, по-прежнему представляет собой план территории выставочного комплекса «Ленэкспо» в Гавани Санкт-Петербурга, где салон проводится традиционно с 2003 года (раз в два года). Условия участия, опубликованные на сайте, в данный момент также указывают на проведение экспозиционно-выставочной части МВМС в «Ленэкспо».

Организатором МВМС выступает Минпромторг России. Салон проводится при участии Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга, а также компании «Рособоронэкспорт».