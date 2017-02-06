Найденная мертвой в лесу москвичка оставила записку

Молодая москвичка Наталья Меламед, чье тело было найдено в Красногорском лесопарке, в предсмертной записке попрощалась с близкими и попросила никого не винить в своей смерти. Об этом в понедельник, 6 февраля, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

Кроме того, в послании 23-летняя девушка «оставила прощальные слова своим близким», добавил собеседник агентства.

3 февраля следственные органы заявили об отсутствии следов насилия на теле Меламед.

Тело девушки нашли в тот же день бойцы Росгвардии. Они обнаружили в том же лесу шубу, по всей видимости, принадлежавшую Меламед. В поисках пропавшей принимали участие более 700 человек.

24 января девушка ушла из дома в московском районе Митино. Спустя два дня заявление о ее пропаже принес в полицию отец, с тех пор велись поиски. Через 10 дней после исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.