Цена на нефть поднялась выше 57 долларов

Цена барреля нефти Brent превысила отметку в 57 долларов. По данным на 10:10 мск 6 февраля, его стоимость составляла 57,09 доллара. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Эталонный сорт подорожал на 0,49 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

На фоне роста нефтяных котировок происходит укрепление рубля. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на шесть копеек и составил 58,9 рубля. Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,05 процента и достиг отметки 2227,81 пункта. Индекс РТС опустился на 0,05 процента до 1189,7 пункта.

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На прошлой неделе США ввели санкции в отношении 13 человек и 12 предприятий, связанных с Ираном. По мнению трейдеров, ужесточение санкций против Тегерана может стать сдерживающим фактором для экспорта иранской нефти, отмечает Reuters.

Дальнейший рост цен на сырье сдерживает увеличение числа буровых установок в США. За прошлую неделю их число выросло на 17 единиц до 583. Это самый высокий показатель с октября 2015 года, отмечает агентство.

2 февраля Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, повысила цены для покупателей из США, Европы и Азии.