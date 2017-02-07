Пушков высмеял метания Киева между Европой и Бандерой

Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter прокомментировал высказывание польского политика Ярослава Качиньского, ранее заявившего, что Украина не войдет в Евросоюз, если продолжит поддерживать культ личности Степана Бандеры.

Пушков отметил, что киевские власти оказались перед сложным выбором, и выразил уверенность в том, что прорываться в Европу Украина все же будет «с Бандерой наперевес».

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сказал, что Украина не войдет в состав ЕС, в случае, если будет поддерживать культ личности людей, совершивших геноцид в отношении польского народа накануне. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, комментируя заявление Качинского, сообщил, что никакого государственного культа Бандеры в Украине нет.

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1 января в украинской столице прошло факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры. В общей сложности в акции приняли участие около тысячи человек.

Летом 2016 года Киевский горсовет принял решение переименовать Московский проспект в честь Бандеры.

Степан Бандера (1909-1959) являлся теоретиком украинского национализма. В годы Второй мировой войны тесно сотрудничал с нацистской Германией, возглавлял запрещенную в России экстремистскую Организацию украинских националистов (ОУН). В 1943 году боевики организации по приказу своего руководства совершали убийства этнических поляков. По различным оценкам, жертвами Волынской резни стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.