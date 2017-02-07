Китайские мухи оказались разносчиками супербактерий

Ученые из Кардиффского университета (Великобритания) выяснили, что мухи, обитающие на китайских фермах, являются переносчиками гена устойчивости к антибиотикам. Насекомые оказались носителями супербактерий — микроорганизмов, названных так за их резистентность к определенным лекарственным препаратам. Об этом сообщает издание New Scientist.

Карбапенемы и колистин являются антибактериальными препаратами «последней инстанции» и применяются для борьбы с микроорганизмами, невосприимчивыми к другому лечению. Однако в 2015 году в Китае были найдены бактерии, устойчивые к колистину.

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Исследователи выяснили, что гены резистентности возникли на китайских фермах, где антибиотики добавляют в корма для сельскохозяйственных животных. Треть бактерий E.coli, отобранных там, были устойчивы к карбапенемам, а четверть — к колистину. Также был обнаружен высокий уровень резистентных бактерий в собачьих фекалиях и в мухах на куриных фермах.

По мнению ученых, мухи могут переносить микроорганизмы с ферм в города, таким образом распространяя гены устойчивости к антибиотикам. В пользу этого говорит то, что ДНК E.coli, отобранных с сельскохозяйственных угодий и скотобоен, очень похожа на ДНК микроорганизмов, обнаруженных в больницах.