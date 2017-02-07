Новосибирская библиотека отменила викторину о Гарри Поттере из-за рецептов зелий

Библиотека имени Д.С. Лихачева в Новосибирске отказалась проводить викторину, посвященную книгам британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Причиной отмены послужила жалоба читательницы на то, что мероприятие представляет «общественную опасность», сообщает «НГС.Новости» во вторник, 7 февраля.

Директор библиотеки Ирина Зырянова заявила, что женщина пожаловалась на рецепты зелий, которые содержатся в книгах, и выразила опасение, что дети могут воспользоваться инструкциями.

«Не мы же это придумали, книжка продается, есть в открытом доступе. Ее никто не запрещал. Никто ничего пока не варил, просто женщина свои опасения высказала, обратила наше внимание, что вдруг какому-то ребенку придет в голову это делать» — объяснила руководитель учреждения.

Первый роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» был напечатан в 1997 году. Общий тираж книжной серии о юном волшебнике составил более 500 миллионов экземпляров. Романы Роулинг были переведены на 67 языков и экранизированы.