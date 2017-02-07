Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби

Жительница Сан-Паулу (Бразилия) потратила около 100 тысяч долларов на различные пластические операции, чтобы стать похожей на куклу Барби. Об этом пишет Daily Mail.

Дженнифер Памплона (Jennifer Pamplona), которая работала моделью, перенесла десятки хирургических и косметических процедур. Отмечается, что девушку вдохновил на это ее погибший молодой человек, который был поклонником пластики. «Пластическая хирургия вытащила меня из депрессии после его смерти», — сказала она.

— Daily Mail Femail (@Femail) 06 февраля 2017, 14:30

После того как девушке предложили сделать процедуры в эфире одного из американских телешоу, она увеличила грудь, ягодицы, сделала ринопластику, липосакцию и так далее. По информации Daily Mail, теперь 24-летнюю Памплону с трудом узнают родители. Бразильянка планирует продолжить выполнение хирургических операций, несмотря на негативную оценку некоторых членов ее семьи и ненавистников.

Ранее в феврале стало известно, что жительница британского графства Ноттингем почти 200 тысяч долларов потратила на пластические операции. Лаура Алисия Саммерс (Laura Alicia Summers) сделала свою первую процедуру по увеличению груди в 18 лет.