Райкин объяснил свою фразу о некрофильской России

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что его высказывание о России как некрофильском государстве вырвали из контекста. Об этом он сообщил «Интерфаксу» во вторник, 7 февраля.

«Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет», — подчеркнул Райкин. По его словам, высказывание произносится с опорой на строки из «Бориса Годунова» Александра Пушкина: «Они любить умеют только мертвых».

Худрук «Сатирикона» отметил, что эта фраза — «комментарий к трагическим судьбам поэтов, которые упоминаются и звучат в этом моноспектакле». В постановке упоминаются Николай Гумилев, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Сергей Есенин, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Борис Пастернак и Иосиф Бродский. Райкин в ходе моноспектакля напомнил зрителям о трагической судьбе поэтов и их конфликте с властью.

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Ранее 7 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не выдергивать фразу худрука из контекста, потому что в нее вкладывался другой смысл. «Вы наверняка вспомните полный пассаж, который был изложен Райкиным. Там про другое», — подчеркнул он.

Райкин выступил с моноспектаклем «Над балаганом небо…» 4 февраля на сцене Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, сообщал «Росбалт». «У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — заявил худрук.

В октябре 2016 года на съезде Союза театральных деятелей России Райкин выступил против цензуры и «борьбы за нравственность» со стороны общественных организаций. Он заявил, что «словами о нравственности, Родине, и народе, и патриотизме прикрываются, как правило, очень низкие цели».