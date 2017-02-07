Песков отказался осуждать Райкина за выдернутую из контекста фразу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал при оценке выступления худрука «Сатирикона» Константина Райкина не выдергивать высказывание о «некрофильском государстве» из контекста. Его слова во вторник, 7 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не выдергивайте из контекста, это была целая фраза, в которую вкладывался другой смысл», — заявил Песков журналистам в ответ на просьбу оценить высказывание.

«Вы наверняка вспомните полный пассаж, который был изложен Райкиным. Там про другое», — добавил он.

При этом представитель Кремля согласился с тем, что «это не совсем благовидное слово в отношении России».

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Ранее, во время моноспектакля «Над балаганом небо», который артист представлял на сцене Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича, Райкин вспомнил об искалеченных судьбах русских поэтов: Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского и других. Худрук сказал, что выдающихся авторов в России «вытравливали» до тех пор, пока они не умирали.

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — отметил он.

Артист также выразил сожаление из-за того, что в российском обществе отсутствует «нравственная прививка», поэтому при смене власти ничего не меняется.

В октябре 2016 года широкий общественный резонанс получило заявление Райкина на съезде Союза театральных деятелей России. Он выступил против цензуры и «борьбы за нравственность» со стороны общественных организаций. Худрук заявил, что «словами о нравственности, Родине и народе, и патриотизме прикрываются, как правило, очень низкие цели».

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов ответил, что «эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты». После чего Дмитрий Песков выразил надежду, что Залдостанов извинится перед режиссером за свои высказывания. Однако извинений не последовало.