Ректоры вузов поторопили Полтавченко с передачей Исаакия РПЦ

Руководители 23 петербургских вузов по итогам встречи со спикером законодательного собрания города Вячеславом Макаровым попросили губернатора Георгия Полтавченко завершить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви до праздника Пасхи 16 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Среди подписавшихся — ректор ИТМО Владимир Васильев, директор Северо-Западного института РАНХиГС Владимир Шамахов, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев, ректор ЛЭТИ Владимир Кутузов, ректор Военмеха Константин Иванов, ректор художественно-промышленной академии имени Штиглица Василий Кичеджи и другие.

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни», — говорится в обращении.

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По мнению ректоров, интересы противников заключаются в том, чтобы «поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан».

Авторы обращения полагают, что «обретение собором полноты духовной жизни в праздник Воскресения Христова станет лучшим подарком христианам всего мира».

10 января 2017 года власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Это вызвало недовольство у части общественности, несмотря на то, что Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. В городе проходят митинги как сторонников, так и противников такого решения.