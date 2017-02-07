Неизвестные отобрали у безработного москвича десять миллионов рублей

Неизвестные в ночь на вторник, 7 февраля, отобрали у мужчины 10 миллионов рублей. Инцидент произошел на Зеленоградской улице на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Прибывший на место происшествия патруль выяснил, что четверо неизвестных, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины сумку и скрылись на автомобиле. По словам потерпевшего, в сумке находилось около 10 миллионов рублей наличными», — рассказал представитель ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Ведется розыск нападавших.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что 46-летний потерпевший формально числится безработным, но ведет свой бизнес. По предварительным данным, мужчина обратился к соседу, владеющему собственным автомобилем, с просьбой отвезти его до здания банка и обратно. Около полуночи он снял все деньги в банкомате в районе метро «Сокол», и поехал домой, на Зеленоградскую улицу. «Нападение было совершено в тот момент, когда оба, потерпевший и его сосед, вышли из машины и направились к подъезду. Установлено, что нападавшие следили за машиной, ехавшей от банка. Скорее всего, они караулили людей, снимающих крупные суммы, или же преступление было совершено по "наводке"», — рассказал собеседник.

3 февраля в подъезде дома на Стрелецкой улице неизвестные отобрали у 74-летней пенсионерки 1,5 миллиона рублей.