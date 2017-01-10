В Подмосковье у бизнесмена отобрали портфель с миллионом рублей

В Подмосковном городе Щелково у бизнесмена отобрали портфель, в котором находилось около миллиона рублей. Об этом во вторник, 10 января, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

Потерпевший — 45-летний москвич — рассказал, что нападавшие произвели два выстрела в сторону из предмета, похожего на пистолет, а затем отобрали портфель. Ограбление было совершено в минувшее воскресенье.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых.

31 декабря сообщалось, что в Москве грабители забрали 5 миллионов рублей из машины жителя столицы, угрожая ему пистолетом.

