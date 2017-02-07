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Бывшая помощница главреда «Эха Москвы» Леся Рябцева объявилась в шоу «Холостяк»

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Леся Рябцева
Леся Рябцева

Журналистка Леся Рябцева, которая приобрела известность во время работы помощником главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, стала участницей реалити-шоу «Холостяк», выходящего на ТНТ. Рябцева рассказала «Ленте.ру», что сделала это из любопытства.

По словам журналистки, она не собиралась искать на шоу любовь. «Я туда хоть и шла за профессиональным интересом и испытать себя, выйти из зоны комфорта, но там началась реальная жизнь», — отметила девушка.

Подробностей она не раскрывает из-за контракта о неразглашении результатов шоу. Новый сезон «Холостяка» пока не вышел в эфир, его премьера запланирована на март.

Ранее поклонники проекта обратили внимание на то, что главный герой «Холостяка» актер Илья Глинников, известный по роли в сериале «Интерны», опубликовал в Instagram вид из самолета, в подписи к которой упомянул волгоградцев. Из этого они сделали вывод, что холостяк летал в Волгоград — родной город Рябцевой. Фанаты шоу предположили, что уроженка Волгограда могла дойти до полуфинала, поскольку именно на этом этапе герой проекта обычно знакомится с его участницами.

Рябцева с 2011 года работала на «Эхе Москвы». Известность она получила в 2015-м, после того как главный редактор Алексей Венедиктов назначил ее своей помощницей, затем она стала заместителем главреда сайта echo.msk.ru.

Заявления Рябцевой в эфире «Эха Москвы» и в блогах на сайте станции вызывали критику как внутри редакции, так среди партнеров и слушателей радиостанции. Так, в июле 2015 года из-за постов Рябцевой от сотрудничества с сайтом радиостанции отказались писатель Борис Акунин и другие медийные персоны, чьи материалы из ЖЖ и Facebook регулярно публиковались в блогах радиостанции. Из-за того что главред оказывал поддержку Рябцевой, радиостанцию покинул ее основатель Сергей Корзун.

После «Эха» журналистка работала на радиостанции «Комсомольская правда», а летом 2016 года возглавляла предвыборный штаб бывшего главного редактора Esquire Ксении Соколовой, которая баллотировалась в Госдуму от Партии роста.

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