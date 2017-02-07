В Крыму нашли место для издаваемого Киевом журнала в выгребной яме

Издаваемый в Киеве журнал «Территория Крым», предназначенный для распространения среди жителей полуострова, следует направить в выгребные ямы в Херсонской области Украины. Такое заявление в комментарии «Ленте.ру» во вторник, 7 февраля, сделал вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский.

«В стране под названием Украина существует культ очковтирательства. Например, внутренняя политика подменяется ценником, в котором указана стоимость каждой должности. Внешняя — банальным нищенским попрошайничеством. А вот информационная политика превратилась в тупое расхищение средств под видом идеологической борьбы за умы крымчан. Для этого строятся вышки для вещания, издаются журналы, финансируются сайты», — прокомментировал Полонский.

По его словам, «все это не имеет никакого эффекта, кроме наполнения карманов инициаторов». «Как бы им ни хотелось обратного, но в Крыму говорит и показывает Москва! И это главный очковтирательский провал так называемого украинского государства!» — отметил чиновник.

Кроме того, он рекомендовал направить данное издание «в Херсонскую область ислямовским бандитам, пардон, "ополченцам"». «А то им в выгребных туалетах бумаги не хватает», — резюмировал Полонский.

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Ранее во вторник о существовании журнала «Территория Крым» рассказала корреспондент украинского издания «Страна» Светлана Крюкова. Она раскритиковала издание за фото обложки, на котором изображен в не самом удачном ракурсе президент Украины Петр Порошенко.

«Есть три правила, чтобы печатное СМИ никто не прочел и оно отправилось в топку: напиши на языке, который читает меньшинство, поставь на обложку некрасивое фото человека в худшем его виде и напомни читателю, что это президент страны, которую потеряли, и назови издание "Территория Крым"», — пояснила Крюкова.

В январе член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что в поселке Чонгар Херсонской области на границе с Крымом достроена 150-метровая вышка, с помощью которой украинские телеканалы и радиостанции будут вещать на территории полуострова.

В Крыму в свою очередь предложили киевским чиновникам использовать конструкцию в качестве виселицы.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина отказалась признавать результаты плебисцита. В Москве указывают, что процедура соответствовала нормам международного права. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.