Amnesty International обвинила сирийские власти в массовых казнях заключенных

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому в тюрьме Сайдная в пригороде Дамаска с 2011 по 2015 год были казнены 13 тысяч человек.

Как утверждается в документе, заключенных вешали два раза в неделю группами по 50 человек. После этого их тела вывозились для захоронения в тайных братских могилах.

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Кроме того, доклад содержит свидетельства выживших узников об ужасных условиях содержания, пытках, издевательствах и насилии со стороны тюремщиков.

По словам заместителя директора по научной работе регионального отделения Amnesty International в Бейруте Линн Маалуфа, данные факты свидетельствуют о том, что в Сирии совершаются преступления против человечности, которые санкционированы высшим сирийским руководством.

Правозащитники обратились к ООН с требованием проведения немедленного расследования по данным фактам.