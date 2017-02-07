Лидер КПРФ заинтересовался политическими взглядами Трампа

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов признался, что самостоятельно изучил ключевые положения политической программы нового президента США Дональда Трампа, так как на российском телевидении было мало информации об этом. Его слова приводит ТАСС во вторник, 7 февраля.

«Там девять ключевых законов, семь очень жестких мер, связанных с защитой своего производства, и шесть мер по ужесточению борьбы с коррупцией. Я бы хотел, чтобы наша партия власти хотя бы глянула, а что предлагает сегодня, тем более, впереди возможность серьезных переговоров», — сказал он в ходе заседания Совета народно-патриотических сил в Москве.

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25 января лидер КПРФ заявил, что Трамп показал себя на инаугурации революционным политиком. Зюганов также призвал российское руководство перечитать это обращение Трампа к трудовому народу США.

Комментируя поражение на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, Зюганов заявил, что ее команда торговала военными авантюрами и долларами.

Трамп во время предвыборной борьбы за пост президента Соединенных Штатов обещал нормализовать российско-американские отношения, уничтожить исламский терроризм, оградить США от нелегальных мигрантов и уменьшить налоги.