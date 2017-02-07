Царев анонсировал замену Порошенко на Тимошенко

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время будет отстранен от власти в результате сделки между США и Россией. Об этом спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил в интервью телеканалу «День ТВ», видео выступления доступно на YouTube.

По словам Царева, есть большие шансы, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорятся о совместной борьбе с терроризмом. «Порошенко как раз и есть один из террористов. Я думаю, будет найден выход. Я знаю, что сейчас ведутся интенсивные переговоры между республиканцами и Юлией Тимошенко, чтобы следующим президентом была именно она», — сказал Царев.

Он добавил, что премьер-министром может стать глава фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Юрий Бойко.

Бывший депутат Рады также отметил, что, по его информации, в конце февраля в Киев приедут представители Дональда Трампа и «будут детально разбираться с ситуацией».

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Царев не первый раз прогнозирует скорое свержение Петра Порошенко. В декабре 2016-го он заявил, что сменить главу государства может бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его данным, в «группу поддержки» Яценюка входят глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

Петр Порошенко был избран президентом Украины на досрочных выборах в мае 2014 года. Голосование было объявлено после победы Майдана (Евромайдана) — массовых протестных акций в центре Киева зимой 2013-2014 годов, в результате которых из страны бежал бывший глава государства Виктор Янукович.